Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Diano Marina sono intervenuti presso una sala giochi

della centrale via Cavour di quel comune per la segnalazione, arrivata tramite il 112NUE, di un’accesa

lite tra due uomini; giunti sul posto i militari notavano effettivamente che due persone, poi identificate

in due fratelli di origini macedoni, già noti alle forze dell’ordine, si stavano violentemente picchiando;

immediatamente i Carabinieri hanno cercato di separare i contendenti ma, mentre uno si dava a

precipitosa fuga, l’altro dapprima minacciava e poi si scagliava contro gli operanti che, dopo una

breve colluttazione, riuscivano a bloccarlo, restando lievemente contusi. L’uomo, in evidente stato di

alterazione psico-fisica dovuta verosimilmente all’assunzione di bevande alcoliche, è stato

accompagnato presso gli uffici del locale Comando Stazione per le operazioni di rito e, a seguito degli

ulteriori accertamenti esperiti, è risultato anche essere irregolare sul territorio nazionale; il fermato è

stato quindi dichiarato in stato di arresto per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale;

trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Imperia, successivamente è

stato tradotto presso il Tribunale di Imperia ove il G.I.P. ne ha convalidato l’arresto; al ventinovenne

inoltre, al termine dell’istruzione del previsto iter, veniva altresì notificato il decreto di espulsione dal

territorio nazionale e pertanto, sempre a cura dei militari operanti, lo stesso è stato accompagnato

presso l’aeroporto di Milano Malpensa per essere rimpatriato.

