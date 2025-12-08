Più telecamere in città ma soprattutto più efficienti per migliorare al sicurezza e fungere da deterrente. E’ uno dei recenti interventi approvati dal Comune di Tortona che dal 2023 ha iniziato ad investire sul sistema di videosorveglianza cittadino

attuando nel 2024 una serie di interventi di implementazione e miglioramento infrastrutturale del sistema volti a

migliorare l’efficienza e funzionalità del sistema al fine di migliorare il livello di sicurezza, reale e percepito, della

cittadinanza.

Considerato che il sistema di videosorveglianza urbana, la cui realizzazione è stata avviata nel 2003 con

collaudo nel 2008, nel corso del tempo ha subito molte modifiche strutturali sia per quanto riguarda le telecamere

che il sistema di trasmissione delle immagini delle telecamere e rilevato che l’Amministrazione Comunale ha l’obbiettivo di implementare il sistema e che pertanto occorre continuare a migliorare l’intera infrastruttura, che era nel 2023 satura e poco ampliabile, per renderla sempre più efficiente ed implementabile sia nel breve che nel lungo periodo a seconda delle esigenze presenti e future che la città potrà avere durante gli anni; il Comune ha approvato il progetto Progetto di ammodernamento e aggiornamento dell’infrastruttura del sistema di videosorveglianza cittadino per una spesa di 103 mila euro.

