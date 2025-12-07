Le immagini parlano da sole per quanto riguarda l’ incredibile affluenza del pubblico, oggi pomeriggio, domenica 7 dicembre, in Cattedrale a Tortona, dove é stato eseguito “Il Natale del Redentore” di Lorenzo Perosi, nell’ambito del “Perosi Festival” ma non possono raccontare la bellezza della musica e le emozioni che questo evento ha suscitato, un vero e proprio avvenimento di alto livello che ha visto la presenza del Cardinale Angelo Bagnasco di Genova, oltre che del Vescovo di Tortona Guido Marini del Sindaco di Tortona Federico Chiodi e di quello di Voghera Paola Garlaschelli, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Luciano Mariano nonché di molte altre personalità.

Il Direttore artistico del Festival, Don Paolo Padrini ha spiegato l’essenza di questo importante Oratorio che Perosi inizialmente aveva intitolato il “Natale di Gesù” per poi modificare in qualcosa di molto più importnate perché Cristo é la nostra redenzione.

Aldilà delle valutazioni religiose, la musica di Lorenzo Perosi, però é qualcosa che va molto oltre: ascoltandola, specie ad oggi chiusi, riesce ad immergere il pubblico in qualcosa di paradisiaco, perché la melodia di cui é formata é talmente bella ed originale che riesce ad infondere emozioni incredibile. Solo pochi compositori di musica classica del passato reiscono a fare questo.

La forza della musica del Perosi si nota anche in un’ Oratorio come questo dove la melodia lascia spazio all’interpretazione degli artisti che sono saliti in cattedra: il baritono Luca Bruno, il tenore Danilo Formaggia, Danae Rikos soprano greco, Maria Grazia Aschei soprano e Nausicaa Nisati mezzosoprano, oltre al coro dell’Accademia corale di Lecco diretta da Antonio Scaioli e l’orchestra Sinfonica “C.arlo Coccia” di NOvara diretta da Alessandro Ferrari.

Di seguito altre immagini di una serata importante per la città di Tortona che ha celebrato uno dei suoi figli illustri più rappresentativi: Lorenzo Perosi.