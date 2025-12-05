Sala Convegni della Fondazione, Giornata FAI per le scuole: una mattinata partecipata, viva di impegno e di interesse. L’edizione di quest’anno, promossa dalla delegazione tortonese del FAI guidata da Piero Massiglia e dal FAI Giovani, è stata intensa di impegno culturale e di condivisione. Il tema: Emigranti (o Membra stanche o Famiglia di Emigranti), opera di Pellizza conservata alla Fondazione Cerutti di Rivoli.

Protagonisti gli studenti delle scuole superiori di Tortona che hanno presentato i loro studi intorno al dipinto ai compagni e al pubblico presente. Il lavoro di approfondimento tecnico sulla tela svolto dai ragazzi del Marconi in collaborazione con il prof. Aceto dell’Università del Piemonte Orientale, della Fondazione Cerutti e dello Studio di restauro Gabbantichità è stato completato dagli “apprendisti Ciceroni” delle altre scuole: il Peano ha esaminato i temi legati alla pittura dell’ultimo Pellizza, quella in cui si innesta la costruzione di Emigranti, il Santachiara ha attualizzato contenuti pellizziani in un’intervista simulata al pittore. Gli interventi preparati e competenti, ben strutturati nell’esposizione, hanno restituito una complessità coinvolgente, quella da cui si genera la conoscenza e l’attenzione al patrimonio culturale, soprattutto del territorio. Come è negli obiettivi del FAI.