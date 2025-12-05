Il Gruppo Gavio in collaborazione con il Centro per l’impiego di Tortona e l’agenzia per il lavoro Randstad Italia, promuove sul territorio tortonese una nuova edizione dell’Academy per il conseguimento della patente CE e CQC.

Il progetto ha l’obiettivo di formare nuovi autisti, nel settore dell’autotrasporto, con forte motivazione e doti di flessibilità. Requisiti obbligatori sono il possesso della patente B, almeno 21 anni di età e in stato di disoccupazione al momento dell’inizio della formazione a febbraio 2026.

Dopo un periodo di formazione di 200 ore per il conseguimento delle patenti necessarie per svolgere la professione, le risorse selezionate avranno l’opportunità di approcciarsi alla mansione di autista nelle sedi tortonesi operative delle società AutospedG e G&A.

Le persone interessate possono partecipare al Recruiting Day il 16 dicembre 2026 dalle ore 10.00 presso il Centro per l’impiego di Tortona in via Marsala 22.

Per info e prenotazioni contattare

Filiale Randstad di Alessandria (0131325319,alessandria2@randstad.it)

(0131325319,alessandria2@randstad.it) Filiale Randstad di Voghera (0383369709, voghera@randstad.it)