La Camera di Commercio di Alessandria-Asti, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, organizza il prossimo 11 dicembre un focus sul sistema produttivo culturale e creativo delle province di Alessandria e Asti. Si tratta di un momento di riflessione e di condivisione che vede coinvolte le Fondazioni CR Alessandria e CR Asti, il Centro Studi “Tagliacarne” di Roma e l’Osservatorio Culturale del Piemonte.

Nella circostanza saranno presentati una radiografia del sistema delle imprese locali impegnate nel settore e alcuni dati tratti dalla recentissima Relazione annuale OCP 2024-25 e relativi al pubblico di musei, biblioteche, cinema, teatri, ecc. I due rapporti saranno commentati nel corso di una tavola rotonda moderata da Luca Ubaldeschi.