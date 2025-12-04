La Riviera dei Fiori si prepara a salutare il 2025 con il tradizionale “Capodanno in Piazza 2025/2026”, l’evento gratuito fissato per la sera del 31 dicembre 2025 in Piazza Martiri della Libertà a Diano Marina. L’obiettivo è duplice: offrire un momento di aggregazione sentito dalla cittadinanza e promuovere l’immagine turistica della città ligure.

L’evento, proposto dalla Società Star-M S.r.l., si preannuncia come un vero e proprio viaggio musicale in grado di coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai più giovani agli adulti. La serata vedrà la partecipazione di volti noti del panorama radiofonico nazionale e di una star internazionale. A guidare il pubblico nel conto alla rovescia e oltre ci saranno i conduttori radiofonici di Radio 105, DJ Mitch, storico speaker di Radio 105 e produttore televisivo e Fabio Liuzzi, regista e voce del Morning show più amato d’Italia. La loro presenza garantirà ritmo e intrattenimento, affiancati da ballerini, cosplayer e mascotte che animeranno la piazza.

Il momento clou della serata sarà l’esibizione live di Miranda – nome d’arte di Sandra Miranda Garcia – cantante, modella e ballerina francese di origini spagnole, nota per i suoi successi discografici tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, come “Vamos à la playa”. La sua performance promette di riaccendere l’entusiasmo per i grandi successi del passato, in un mix che spazierà dal suo brano iconico fino alle hit come A La Fiesta ed Eldorado. Miranda ha iniziato a cantare e ballare nel 1985, lavorando anche come modella per Jean-Paul Gaultier e Paco Rabanne, e come ballerina durante il tour europeo di Samantha Fox.

“Il Capodanno in Piazza è un appuntamento tradizionale e irrinunciabile per la nostra comunità” ha commentato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “È un momento in cui Diano Marina si ritrova, ma è anche una vetrina eccezionale per attrarre visitatori da fuori. L’evento di quest’anno, con un cast di alto livello, offre un viaggio musicale che piacerà a tutti. Vogliamo che la nostra città sia percepita come un luogo dinamico e accogliente, capace di offrire intrattenimento di qualità anche durante le festività invernali”.

“L’obiettivo è quello di far diventare questa manifestazione un appuntamento fisso di qualità e di richiamo per chi sceglie di passare le proprie vacanze di Natale al mare. Eventi di questa portata sono fondamentali per dare un segnale forte sulla vitalità del nostro territorio” ha aggiunto l’Assessore Luca Spandre. “L’organizzazione di un evento gratuito con artisti di fama nazionale e internazionale è un investimento che ripaga in termini di visibilità e di indotto per le nostre attività commerciali e ricettive”.