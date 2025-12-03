La Bisbetica domata di William Shakespeare

traduzione e adattamento di Francesco Niccolini

regia di Roberto Aldorasi

con Amanda Sandrelli

e con Pietro Bontempo, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Adriano Giraldi, Riccardo Naldini e Lucia Socci

scene di Francesco Esposito

costumi di Giuliana Colzi

musiche a cura di Elena Nico

foto di Alessandro Botticelli

Produzione La Contrada Teatro stabile di Trieste

“La Bisbetica domata” in scena al Teatro Alessandrino il prossimo 10 dicembre, è un adattamento teatrale della commedia di Shakespeare che reinterpreta il personaggio di Caterina (messa in scena da Amanda Sandrelli) in chiave moderna e critica, evidenziando la violenza psicologica e la distruzione della sua libertà.

La rappresentazione, diretta da Roberto Aldorasi, con la traduzione e l’adattamento di Francesco Niccolini, prodotta da La Contrada Teatro Stabile di Trieste, non celebra il lieto fine della commedia shakespeariana, ma denuncia la tragica “domatura” di Caterina e la distruzione della sua identità, trasformando la commedia in un monito sociale. L’adattamento mira infatti a far riflettere il pubblico sulla violenza nelle relazioni e sulla necessità di difendere la dignità femminile.

Caterina è un personaggio che incarna un’ambiguità affascinante, un paradosso che la rende molto più complessa di una semplice “dama addomesticata”. La sua figura si presenta come un groviglio di contraddizioni: antipatica e intransigente, a tratti sboccata e con posizioni integraliste, qualcuno la definirebbe pazza. Eppure, sotto questa corazza, si cela una profonda libertà, un’adolescenziale e romantica aspirazione a un mondo in cui il matrimonio sia un atto d’amore e non una transazione sociale.

Nella Padova shakespeariana de “La Bisbetica domata”, l’ambiguità non è prerogativa esclusiva di Caterina: tutti i protagonisti sono segnati da colpe, intrappolati in una rete di ipocrisie e convenzioni sociali.

In una società profondamente maschilista come quella inglese di fine Cinquecento, l’immagine di Caterina “addomesticata” poteva apparire, all’epoca, come un personaggio comico e la commedia come un edificante lieto fine, una sorta di “selvaggia addomesticata” che trova la sua redenzione nell’obbedienza.

La prospettiva però è radicalmente mutata.

Oggi, la rappresentazione de La Bisbetica domata, non suscita più un senso di edificazione o di lieto fine.

La visione che Caterina vorrebbe riscrivere le regole, opporsi alla madre e allo sposo, si scontra con una realtà fatta di umiliazioni e violenza. La sua sofferenza non è più fonte di riso, ma un’esperienza dolorosa e angosciante, pianificata fin dalle prime battute di Petruccio. Lui non è un uomo che cerca di conquistare una donna, ma un dominatore che mira a piegare una ricca e desiderabile preda, sapendo esattamente come farlo, con la forza o con l’inganno.

Nel corso della rappresentazione, tra le risate, i travestimenti e le dichiarazioni d’amore, si cela una violenza che raggiunge livelli da incubo. E il vero orrore si consuma dietro le quinte, in un luogo inaccessibile allo spettatore. Quando la porta si chiude, non c’è nessun principe azzurro a salvare Caterina. Lei piega la testa, ridotta ad una creatura sottomessa, privata della sua forza e della sua identità. Di quella ragazza ribelle e passionale che sognava l’amore non resta che un’ombra. Cosa l’attende tra le mura domestiche è un mistero, un problema che riguarda solo lei, mentre tutti le hanno voltato le spalle.

La commedia, in fondo, è solo una maschera dietro cui si cela una realtà ben più oscura e disturbante.

L’addomesticamento di Caterina non è una vittoria ma una sconfitta, la perdita irreparabile di sé stessa, e la risata in questo contesto suona come un’amara beffa.

La vera domanda non è se Caterina sia stata addomesticata, ma a quale prezzo.

