Davvero sorprendente il convegno organizzato sabato 29 novembre da Forza Italia a Pontecurone, dal titolo “La casa al centro. Costruire il futuro, rigenerare le comunità”. Sorprendente per la vastità degli argomenti trattati, per il numero, la competenza e il calibro dei relatori, per la chiarezza e l’efficacia espositiva della tematica trattata. Mai a Pontecurone si erano visti ed ascoltati in un convegno un senatore della Repubblica, un Onorevole Deputato e un Ministro, rispettivamente: Roberto Rosso senatore responsabile del Dipartimento Casa di F.I. in Senato, Alessandro Cattaneo responsabile dei Dipartimenti di F.I. alla Camera dei Deputati e Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione e responsabile regionale di Forza Italia Piemonte.

La SOAMS, che ha appena festeggiato i suoi 170 anni di vita e attività sociale, ha accolto nel salone del suo teatro un folto pubblico e sul palco i numerosi relatori, che si sono succeduti dopo il saluto del Vice Sindaco Marialuisa Ricotti e dell’Assessore Lorenzo Mazza, organizzatore in loco del Convegno, moderato nei suoi tre tempi da Ugo Cavallera, segretario provinciale F.I., Gianluca Colletti sindaco di Castelletto Monferrato e responsabile degli Enti locali per F. I., e da Pierpaolo Cortesi, Capogruppo del Consiglio comunale di Tortona.

L’argomento del convegno è stato introdotto dal Vice Presidente della Provincia Vincenzo Demarte e da Davide Buzzi Langhi consigliere della Regione Piemonte.

Roberto Rosso ha spiegato il suo progetto presentato in Commissione al Senato, nel quale si propongono soluzioni all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, per ridurre la fiscalità sulla casa, razionalizzare e risolvere i tanti e complessi problemi legati all’ abitazione: un diritto, un bene, un valore da preservare e difendere in ogni modo.

Si è parlato di urbanistica, di piani regolatori e di uffici tecnici con Livio Dezzani esperto in Urbanistica e territorio, di rigenerazione urbana e semplificazione normativa con Stefano Ponzano, funzionario ANCE di Alessandria, e di qualità urbana, bellezza e ruolo delle professioni con importanti professionisti della Provincia: Antonio Francesco Penna presidente Collegio Geometri, Fiorenzo Tento presidente dell’Ordine degli Architetti, e Marco Colombo, presidente dell’Ordine degli Ingegneri.

Claudio Maggi, presidente FIAIP della provincia di AL ha trattato del mercato immobiliare e delle nuove tendenze dell’abitare; Gian Paolo Demartini segretario generale di SICET (AL) ha approfondito il tema della casa come diritto, patrimonio e sicurezza, cui ha fatto seguito l’intervento di Giancarlo Cattaneo, Presidente di Confedilizia della Provincia di Alessandria.

Hanno concluso il convegno il deputato Alessandro Cattaneo, che ha sintetizzato i punti salienti dell’argomento trattato, rimarcando l’importanza che Silvio Berlusconi, il fondatore di Forza Italia, ha sempre attribuito ai valori fondamentali della casa e della famiglia, e il Ministro Paolo Zangrillo, che ha fatto un intervento profondo e colto, evidenziando come la casa non sia un luogo soltanto fisico, ma intellettuale e spirituale. Una realtà in cui le persone devono sentirsi protette e libere.