Nella mattinata odierna un servizio straordinario di controllo del territorio ha visto impiegati uomini e mezzi della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri con l’obbiettivo di prevenire reati di natura predatoria e di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo, fortemente voluto dal Signor Prefetto di Imperia Giaccari Antonio a seguito di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica svolto nei giorni scorsi, ha interessato le zone del centro di Imperia Porto Maurizio e Oneglia, con particolare attenzione ai giardini sovrastanti il parcheggio Toscanini sui quali erano giunte alcune segnalazioni relative in particolare a spaccio di sostanze stupefacenti.

L’azione di controllo ha poi interessato nuovamente il primo entroterra della città di Imperia, al fine anche qui di prevenire reati di natura predatoria in abitazione.

Nel corso delle attività di prevenzione sono state controllate oltre 100 persone e sottoposti a verifica, con l’ausilio di personale della Sezione Polizia Stradale di Imperia 20 veicoli, senza particolari criticità registrate.

I controlli proseguiranno con costanza nei prossimi giorni, nell’ambito di un’azione coordinata volta a garantire la sicurezza dei cittadini e la prevenzione di ogni forma di illegalità.