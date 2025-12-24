Vero che il Bilancio di un Comune interessa poco alla gente, ma é determinante per avere per avere una città migliore.

“Siamo entrati in una fase di “normalità” per quanto riguarda i conti pubblici del nostro Comune – dice il Sindaco Federico Chiodi – dopo aver esaurito la fase “eccezionale” legata agli incassi per gli oneri di urbanizzazione, successiva all’approvazione del Piano Regolatore Generale. L’impatto sui conti è stato però gestito nella maniera migliore, permettendoci di garantire tutti i servizi e proseguire nel nostro programma di investimenti. Ci sono voci e ambiti riguardanti i servizi non essenziali che registrano un taglio, ma che contiamo di poter rinforzare nei prossimi mesi quando avremo a disposizioni le eventuali risorse avanzate, che saranno reinvestite sulla città anche in specifici progetti che implementeranno l’azione amministrativa. Un risultato che è frutto sia dell’ottimo lavoro svolto dal settore finanziario ma anche di un lavoro di attenta programmazione.”

Più dettagliata la reazione dell’assessore al Bilancio e vicesindaco Daniele Calore che ha illustrato i dati principali del bilancio di previsione: il pareggio è raggiunto a 45.979.153 euro con 15 milioni 359.500 euro di entrate correnti, 3 milioni 203.430 euro di trasferimenti correnti, 7 milioni 679.750 euro di entrate extratributarie, 5.470.107 euro in conto capitale, 400 mila euro di anticipazione di cassa e 13 milioni 707 mila euro di partite di giro. Sul fronte delle spese 25 milioni 322.546 sono correnti, 5 milioni 180.107 euro spese in conto capitale, 1 milione 369.500 euro rimborso prestiti. In generale il Vicesindaco ha ribadito la buona tenuta dei conti, nonostante siano diminuite alcune entrate rispetto agli ultimi anni, come gli oneri di urbanizzazione (che successivamente all’approvazione del nuovo PRG avevano registrato un incremento eccezionale dovuto ai nuovi insediamenti produttivi), l’Amministrazione è stata in grado di salvaguardare tutti i servizi e lavorare su nuove progettualità.