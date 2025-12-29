Con apposita ordinanza del sindaco , a Imperia l’utilizzo di fuochi d’artificio e botti sarà consentito esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 01:00 del 1gennaio 2026.

La decisione nasce dalla volontà di conciliare il diritto a festeggiare , come da tradizione consolidata, l’arrivo del nuovo anno con la tutela della salute pubblica, prestando particolare attenzione agli anziani, alle persone fragili e agli animali, spesso molto sensibili ai rumori forti.

“Si tratta di una scelta di equilibrio – dichiara il Sindaco Claudio Scajola – pensata per permettere ai cittadini di vivere la tradizione dei botti di Capodanno, simbolo del saluto all’anno che si chiude e dell’accoglienza di quello nuovo, nel rispetto delle categorie più fragili e del benessere collettivo”.