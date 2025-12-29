L’Amministrazione Comunale di Diano Marina è pronta a lanciare il quarto ciclo de “I Venerdì della Conoscenza” (VDC), l’iniziativa culturale che si è ormai consolidata come un appuntamento di riferimento nel Ponente Ligure per la divulgazione scientifica e il dibattito intergenerazionale. Il nuovo ciclo, che si svolgerà da gennaio a maggio 2026, si concentrerà sul tema cruciale del cambiamento, riassunto nel filo conduttore: “Cambiare per innovare e innovare per cambiare”. L’iniziativa, nata nel 2022, mira a stimolare una riflessione consapevole e partecipata sui grandi mutamenti che caratterizzano il nostro tempo, offrendo alla comunità, e in particolare ai giovani, gli strumenti per leggere e interpretare la complessità del mondo contemporaneo.

La forza di questo ciclo di conferenze è quella di saper coniugare la riflessione scientifica con il coinvolgimento attivo delle comunità locali, in particolare delle nuove generazioni. E soprattutto, la sua capacità di inserirsi con naturalezza in un quadro più ampio di collaborazione europea, in particolare con Eye of Europe, il progetto finanziato dalla Commissione Europea dedicato a promuovere esercizi di Foresight per orientare le priorità strategiche di ricerca e innovazione.

Il Comitato Scientifico ha selezionato sette temi di grande attualità, che saranno affrontati da studiosi, scienziati, giornalisti e divulgatori di rilievo nazionale e internazionale. I sette incontri – tra scienza, etica e futuro – si terranno il venerdì alle ore 17.30, in presenza presso la Sala Consiliare del Comune e saranno accessibili anche in streaming.

Il ciclo si aprirà venerdì 16 gennaio 2026 con un focus sull’Intelligenza artificiale generale, con i contributi di Mario Rasetti (prof. emerito Politecnico di Torino) e il professor Roberto Livi (Università di Firenze), per poi proseguire il 6 febbraio con un’analisi sui limiti e le opportunità dell’AI in relazione alla rappresentazione della realtà, in uno scambio tra l’attrice Giorgia Brusco e la ricercatrice Sara Colantonio. Il 27 febbraio sarà la volta di una riflessione su “I valori, le culture e la convivenza” con la giornalista Mediaset Safiria Leccese e il professor Carlo Casalone (Università Gregoriana, di Roma).

Particolare attenzione sarà dedicata al tema del capitale umano e della formazione il 13 marzo. In questo incontro, che metterà a confronto l’alfabetizzazione tradizionale con le sfide dell’era digitale, interverranno Virginia Benzi (Quantum Girl), fisica e divulgatrice scientifica tra i 100 under 30 per «Forbes Italia» nel 2024 e il professor Marco Oreggia (IIS Ruffini di Imperia).

Il programma proseguirà il 27 marzo con un dibattito sull’Era dei robot e la sua natura di rivoluzione industriale o culturale con Silvestro Micera (prof. Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) e Sara Mongile (ricercatrice IIT di Genova), e il 17 aprile con un confronto sull’Intelligenza collettiva nel caso del clima, che vedrà Nicola Armaroli del CNR dialogare con le classi studentesche. Il ciclo si concluderà il 15 maggio con un approfondimento sulla rivoluzione immunologica e l’uso dell’Intelligenza Artificiale in ambito medico, con il contributo di Alberto Mantovani, Direttore Scientifico di Humanitas, e Paolo Ferragina (prof. Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).

Tra i moderatori spiccano alcuni membri del Comitato scientifico – Ezio Andreta (Laurea in Scienze Politiche, Master in economia, già Direttore Ricerca della Commissione Europea), Pierfrancesco Moretti (Fisico, PHD astronomia, PHD Scienze della terra, ricercatore del CNR), Luisa Tondelli (Chimica industriale, Master in biotecnologie e PHD in biochimica, ricercatrice del CNR) – e Damiana Biga (giornalista ed esperta di comunicazione).

L’iniziativa si conferma un elemento di valorizzazione del territorio, contribuendo alla destagionalizzazione turistica con un’offerta culturale di qualità che promuove un dialogo costruttivo tra studenti, docenti e l’intera cittadinanza. Il Comune di Diano Marina, con questo progetto, si pone ancora una volta come promotore di cultura, innovazione e formazione civica.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha sottolineato l’importanza strategica di questo progetto per la città, evidenziando come la conoscenza sia l’unica via per affrontare le sfide attuali: “I Venerdì della Conoscenza sono ormai un appuntamento fisso e fondamentale per Diano Marina. Con questo quarto ciclo, ‘Cambiare per innovare e innovare per cambiare’, ribadiamo il nostro impegno a stimolare una riflessione consapevole sui grandi temi del nostro tempo, in particolare per i giovani. La conoscenza è l’unica vera chiave per affrontare l’incertezza e costruire un futuro solido per la nostra comunità.”

Un entusiasmo condiviso dall’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, che evidenzia il prestigio e la multidisciplinarietà del programma: “Siamo orgogliosi di presentare un programma così ricco e multidisciplinare, che spazia dall’Intelligenza Artificiale all’etica, dal clima alla medicina. Il successo delle scorse edizioni dimostra quanto sia sentita l’esigenza di un dialogo di alto livello. I VDC non sono solo un evento culturale, ma un vero e proprio investimento nel capitale umano del nostro territorio, capace di attrarre relatori di fama nazionale e internazionale e di promuovere un arricchente scambio intergenerazionale”.