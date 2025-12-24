Era legittimo il provvedimento deciso dall’Amministrazione Comunale di Imperia in relazione alle delibere che avevano dato avvio a una gara in project financing per la gestione degli impianti pubblicitari cittadini. Il Tar della Liguria ha respinto il ricorso presentato da quattro operatori del settore – Inox Signal srl, OPS Group srl, 3G srl e Avip Italia srl. I ricorrenti contestano l’intero iter procedurale: dall’annullamento delle precedenti autorizzazioni già rilasciate, fino alla predisposizione di una nuova procedura che, secondo gli stessi ricorrenti, esclude senza giustificazione chi operava regolarmente sul territorio e aveva investito tempo e risorse per conformarsi al nuovo piano generale degli impianti pubblicitari approvato nel 2024. Per i giudici invece è stato dichiarato inammissibile il ricorso e soprattutto è stata respinta la richiesta risarcitoria. “Nessuna violazione del principio di trasparenza, disparità di trattamento e lesione dell’affidamento. La procedura – fanno sapere dall’Amministrazione Comunale – era assolutamente corretta”. “Un provvedimento corretto e rispettoso delle regole tanto è vero che il Tar ha rigettato il ricorso”.

