Il Sindaco Cristiano Za Garibaldi ha voluto ribadire l’importanza di questo momento di festa: “Diano Marina è in festa e la filodiffusione per le vie del centro è solo un piccolo dettaglio che contribuisce a creare la magia che respiriamo in questi giorni. Auguriamo a tutti un sereno Natale”.

L’Assessore al Turismo, Luca Spandre, ha sottolineato come il ricco calendario natalizio sia un elemento chiave per l’attrattività turistica: “il nostro programma di eventi, che culmina con il Capodanno (ma prosegue fino al 6 gennaio) è un segnale forte di vitalità e accoglienza. Vi aspettiamo per vivere insieme la magia delle Feste”.