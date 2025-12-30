Il 2 gennaio rappresenta un giorno speciale per tutti gli appassionati sportivi, e non solo.Come tradizione, la città di Novi Ligure si appresta a celebrare l’anniversario della scomparsa di Fausto Coppi con un importante evento ospitato presso il Museo dei Campionissimi.

Alle ore 16 si terrà l’omaggio al Campionissimo racchiuso nel titolo “In ricordo di Fausto”, evento organizzato dal Comune di Novi Ligure in collaborazione con il Centro Studi In Novitate e la Fondazione ACOS per la cultura.

L’incontro, moderato dalla giornalista Mimma Caligaris, vedrà alternarsi momenti di grande prestigio sportivo e approfondimenti storici.

Tra i temi salienti spicca lapresentazione ufficiale della 12ª tappa del Giro d’Italia 2026, la Imperia – Novi Ligure, che si correrà il prossimo 21 maggio. Si tratta di un ritorno atteso che suggella il legame storico con la “Corsa Rosa” riportando la Città al centro del grande ciclismo nazionale. Gli interventi offriranno un’anteprima tecnica del tracciato di 177 km: un percorso che, transitando per Ovada, approderà nella Città dei Campionissimi dopo aver valicato il Turchino, evocando suggestioni da Milano-Sanremo “al contrario” e preparando il terreno a una spettacolare volata.

L’appuntamento del 2 gennaio sarà anche l’occasione per presentare gli atleti e la stagione agonistica 2026 della Overall Tre Colli Cycling Team, realtà sportiva del territorio al suo 39° anno di attività.

Un momento speciale sarà dedicato alla memoria con il convegno “In ricordo di Ettore Milano”. Il giornalista e scrittore Claudio Gregori ripercorrerà la vita e la carriera dello storico gregario di Fausto Coppi, figura chiave dell’epopea del ciclismo eroico e della storia sportiva locale e nazionale.

Il parterre dell’evento sarà arricchito da figure di spicco del ciclismo internazionale. Tra gli ospiti che hanno già confermato la propria partecipazione figurano Giovanni Ellena, Direttore Sportivo del team Polti-Visit Malta, e Roberto Damiani, DS della formazione transalpina Cofidis.

Info: tel. 0143 772230 – 0143 772266

museodeicampionissimi@comune.noviligure.al.it

www.museodeicampionissimi.it