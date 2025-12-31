Brillante intervento nel pomeriggio dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che nel pomeriggio di ieri sono intervenuti in una casa nel comune di Casasco dove abita una pensionata di 90 anni che all’improvviso ha visto la caldaia della sua abitazione prendere fuoco e si é chiaramente spaventata temendo il peggio.

Per fortuna sono tempestivamente intervenuti i pompieri che hanno scongiurato gravi danni limitandoli notevolmente e solo al locale caldaia.

Sempre ieri sono intervenuti anche a Paderna per una canna fumaria a fuoco, anche in questo caso limitando i danni.