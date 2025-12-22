Vi ricordate il problema del divieto di balneabilità in parte del litorale di Diano marina lo scorso agosto e tutto il caos che é seguito, con i vari problemi legati al turismo e il Comune che aveva presentato un progetto per fare tutto il possibile in modo che non avvenga più una cosa simile?

A che punto é la situazione?

la questione é stata discussa con due interrogazioni presentate nella seduta del Consiglio comunale di Oggi che hanno riguardato il punto sul cronoprogramma di Rivieracqua e la posizione del Comune in merito alla presunta violazione dei principi stabiliti dal commissario ATO da parte del Comune di Imperia (gruppo Diano Marina). Al 21esimo punto risposto il Sindaco di Diano Marina, aggiornando il consiglio sul monitoraggio settimanale svolto sull’operato dell’ATO provinciale, che è l’unico ente che può interloquire con Rivieracqua. “La settimana scorsa abbiamo ricevuto da Rivieracqua la conferma dell’approvazione del progetto esecutivo che riguarda San’Anna, dove è prevista anche l’ottimizzazione dell’impianto elettrico. In prossimità del torrente Varcavello sono ancora in corso le indagini sulle commistioni tra acque bianche e nere ed è già stata risolta una situazione in via Aurelia dove un’importante perdita faceva sì che del liquame sversasse nel canale che doveva portare solo acque bianche. È stata avviata la procedura di gara per l’acquisto di un generatore elettrico per evitare il blocco delle pompe e non abbiamo notizie della terza pompa ma approfitterò della prossima riunione convocata in Provincia per chiedere aggiornamenti”. Sulle tubazioni di troppo pieno è confermata la complessità della progettazione, unita alla necessità di un prossimo piano operativo nell’assemblea dei Sindaci per poter finanziare le opere. Al 22simo punto ha risposto invece l’assessore Barbara Feltrin, precisando che si tratta di una tematica molto complessa che non può essere liquidata nella risposta di un’interrogazione ma deve essere affrontata in una maniera approfondita. “C’è bisogno di una consulenza ad alta specializzazione, sia dal punto di vista tecnico che contabile” ha infatti dichiarato l’Assessore. “Il Comune di Diano Marina svilupperà un confronto con la Provincia e i Comuni aprendo un tavolo di discussione sulla questione”.

