Le delibere sono pubbliche e tutto quello che un Comune – per legge – deve essere pubblicato all’Albo pretorio comunale, ma quanti lo leggono? Quanti vanno a spulciarlo oltre a noi giornalisti?

Sicuramente non i consiglieri di minoranza, visto che hanno prodotto un’interrogazione comunale per saperlo, o se lo hanno fatto, evidentemente hanno voluto presentare un’interrogazione forse per divulgarlo pubblicamente, visto che il Sindaco – in questi casi é obbligato a rispondere in aula, come accaduto nel primo pomeriggio di oggi durnte la seduta del Consiglio comunale.

L’interrogazione é stata presentata dal gruppo ‘Diano Domani’ che ha sollevato questioni relative all’illuminazione natalizia e all’evento di Capodanno in piazza. “La spesa complessiva sostenuta per le luminarie natalizie – é stato risposto dalla maggioranza – ammonta a € 42.700,00 IVA compresa, in linea con l’impegno economico del 2024. Si è scelto di non inserire la via Aurelia tra le aree interessate dalle installazioni natalizie per non sottrarre risorse e allestimenti a zone maggiormente commerciali e più frequentate della città, comprese le frazioni. L’Amministrazione ha preso in considerazione l’ipotesi di realizzare video proiezioni sugli edifici del centro storico ma i costi iniziali per la progettazione e l’installazione sono risultati particolarmente onerosi, perciò l’Amministrazione ha scelto un approccio graduale e responsabile, avviando una fase di valutazione che consenta di costruire un progetto strutturato e sostenibile.”

“La spesa complessiva sostenuta per l’organizzazione dello spettacolo di Capodanno 2025 ammonta a € 33.836,20 IVA compresa” ha specificato il Consigliere Gianluca Gramondo “e rappresenta un importante investimento per tutta la comunità, che ripaga in termini di visibilità e di indotto per le attività commerciali e ricettive”.

FOTO DI REPERTORIO

