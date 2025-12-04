La Giunta Comunale di Tortona ha deciso, in collaborazione Asmt Spa, nel periodo delle feste natalizie dal 7 dicembre al 7 gennaio, di istituire la sosta gratuita all’interno del parcheggio soterraneo Passalacqua per le prime due ore (dopo le quali scatterà la tariffa ordinaria di 0,20 euro ogni mezz’ora successiva). Inoltre, per l’occasione sarà riaperto anche il secondo livello del parcheggio, aumentando quindi la disponibilità di posti auto.

L’obiettivo è sostenere il commercio cittadino in questo particolare momento dell’anno: chi comprerà a Tortona avrà la possibilità di parcheggiare comodamente in centro città, in maniera gratuita, trasformando Tortona e il suo distretto commerciale in un vero e proprio “outlet urbano”.