Coinvolgere i giovani nella riflessione scientifica su ambiente e salute, valorizzando il loro punto di vista e il loro impegno: è stato questo lo spirito alla base dell’evento “Ricerca e sinergie per la salute e l’ambiente: dal cambiamento climatico alle microplastiche”, che si è svolto mercoledì 26 novembre nella Sala Consiliare del Comune di Casale Monferrato, nell’ambito della Settimana della Ricerca 2025 promossa dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) diretto da Antonio Maconi.

L’iniziativa ha visto come protagonisti gli studenti dei cinque istituti d’istruzione superiore della città, facenti parte della Rete ScuoleInsieme: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Cesare Balbo”, l’Istituto Superiore “Ascanio Sobrero”, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Leardi”, l’Istituto C.I.O.F.S. F.P. Piemonte ETS CFP “E. Palomino” e il FOR.AL – Consorzio per la Formazione Professionale nell’Alessandrino.

Gli studenti hanno presentato i risultati di un percorso di studio e approfondimento coordinato dal Centro Studi Patologie Ambientali DAIRI, diretto da Marinella Bertolotti, con sede all’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, realizzato in collaborazione con ARPA Piemonte, Università del Piemonte Orientale, l’Università di Brescia e il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.

Due le grandi sfide affrontate attraverso i loro elaborati -il cambiamento climatico, in particolare le ondate di calore, e l’inquinamento da microplastiche – temi che rappresentano altrettanti snodi cruciali per la salute del pianeta e delle persone. Il rigore scientifico dei contenuti, unito alla creatività delle modalità espressive, ha raccolto il plauso di presidi e docenti, del Capo di Gabinetto del Sindaco del Comune di Casale Cecilia Strozzi e dell’Assessore all’Istruzione Fiorenzo Pivetta, oltre a quello dei professionisti della sede casalese del DAIRI e dei partner coinvolti, sottolineando l’alto livello di coinvolgimento e competenza dimostrato da tutti gli studenti partecipanti.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti che, per tutta la settimana, hanno animato il territorio con incontri divulgativi, presentazioni scientifiche, attività per le scuole e momenti di condivisione con cittadini, istituzioni e partner del mondo della ricerca.