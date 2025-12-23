Nel corso del 2025 il Consiglio Comunale di Alessandria ha svolto un’intensa attività istituzionale, caratterizzata da un costante impegno volto a garantire la continuità amministrativa e l’efficacia dell’azione dell’Ente.

Un risultato particolarmente importante è stata l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 entro la fine dell’anno in corso, come previsto dalla normativa vigente, a dimostrazione del senso di responsabilità istituzionale del Consiglio nel garantire la continuità dell’azione amministrativa e nel fornire risposte concrete, efficaci e tempestive ai bisogni della comunità alessandrina. Il rispetto dei tempi, infatti, ha consentito di evitare l’esercizio provvisorio, che avrebbe limitato l’attività dell’Amministrazione e l’utilizzo delle risorse economiche.

Entrando più nel dettaglio, è possibile sintetizzare l’attività del Consiglio Comunale 2025 nei seguenti dati:

Consigli Comunali svolti: n. 24

Deliberazioni: n. 87

Interpellanze: n. 74

Mozioni: n. 18

Ordini del giorno: n. 8

Emendamenti presentati: n. 132

Subemendamenti: n. 5

[Fonte: Ufficio Presidenza Consiglio Comunale]

Il Presidente del Consiglio Comunale Diego Malagrino dichiara: “Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto con competenza e tutte le consigliere e i consiglieri per l’impegno profuso nel corso dell’anno. Colgo l’occasione per rivolgere alla cittadinanza i migliori auguri di buone feste e di un proficuo 2026, auspicando che il nuovo anno possa proseguire nel segno della responsabilità, della collaborazione e dell’attenzione costante ai bisogni della collettività”.