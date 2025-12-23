Il Comune di Tortona ha approvato il progetto esecutivo che per 700 mila euro consentirà di effettuare questi lavori:

  • strade:
  • Corso Garibaldi: tra Corso Repubblica e via Carbone
  • Via San Giovanni Bosco: tra via Fiamberti e via Marsala (con predisposizione per impianto di pubblica
    illuminazione)
  • piazza Cesare Battisti
  • viale Dellepiane (tratto)
  • corso Pilotti (tratto extraurbano da strada Casareggio a limite competenza)
  • rotatoria Corso Pilotti/Via Vanoni;
  • marciapiedi e pavimentazioni lapidee:
  • marciapiede via Cuniolo (lato pari, tra via Morandi e ferrovia) (con predisposizione per impianto di
    pubblica illuminazione)
  • marciapiede via Alfieri (lato dispari, tra corso Don Orione e via San G. Bosco) (con predisposizione per
    impianto di pubblica illuminazione)
  • marciapiede di via Opizzoni – angolo corso Cavour
  • marciapiede corso Garibaldi/Romita e Largo Borgarelli (sistemazione parziale delle sconnessioni degli
    autobloccanti);
  • Via Giulia (tratto in porfido da risanare da Via Ribrocchi a Via Verdi)