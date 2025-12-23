Il Comune di Tortona ha approvato il progetto esecutivo che per 700 mila euro consentirà di effettuare questi lavori:
- strade:
- Corso Garibaldi: tra Corso Repubblica e via Carbone
- Via San Giovanni Bosco: tra via Fiamberti e via Marsala (con predisposizione per impianto di pubblica
illuminazione)
- piazza Cesare Battisti
- viale Dellepiane (tratto)
- corso Pilotti (tratto extraurbano da strada Casareggio a limite competenza)
- rotatoria Corso Pilotti/Via Vanoni;
- marciapiedi e pavimentazioni lapidee:
- marciapiede via Cuniolo (lato pari, tra via Morandi e ferrovia) (con predisposizione per impianto di
pubblica illuminazione)
- marciapiede via Alfieri (lato dispari, tra corso Don Orione e via San G. Bosco) (con predisposizione per
impianto di pubblica illuminazione)
- marciapiede di via Opizzoni – angolo corso Cavour
- marciapiede corso Garibaldi/Romita e Largo Borgarelli (sistemazione parziale delle sconnessioni degli
autobloccanti);
- Via Giulia (tratto in porfido da risanare da Via Ribrocchi a Via Verdi)