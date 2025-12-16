Venerdì 19 dicembre alle ore 9, presso il Comando di Polizia Locale di Alessandria, Via Lanza 29, si inaugurerà il 99° corso regionale di formazione per agenti di Polizia locale.
Saranno presenti: l’assessore regionale alla Polizia Locale, Enrico Bussalino, il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante e il comandante della Polizia Locale di Alessandria Alberto Bassani.
Ad Alessandria avvio del 99° corso regionale di formazione per agenti di Polizia locale
