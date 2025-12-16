Si è svolta ieri, lunedì 15 dicembre, la Commissione Consiliare Urbanistica del Comune di Tortona: a inizio seduta la Presidente Vittoria Colacino e gli altri membri di Commissione hanno rivolto un ringraziamento e un saluto ai dirigenti che si sono avvicendati alla guida del settore Territorio e Ambiente: “Voglio innanzitutto ringraziare il dirigente Gianluca Marenzi – ha dichiarato la Presidente Colacino – per il lavoro svolto, in questi ultimi anni, alla guida del settore, e rivolgo un saluto di benvenuto, augurandogli buon lavoro, all’architetto Claudio Bocca che da inizio dicembre è il nuovo dirigente del settore Territorio e Ambiente. Come presidente della Commissione, ma credo di poter parlare a nome di tutti, confermo la massima disponibilità a collaborare per affrontare al meglio le sfide che ci attendono”.

All’ordine del giorno sono stati discussi alcuni argomenti che saranno portati in approvazione nel prossimo Consiglio Comunale fissato per il 23 dicembre, ad iniziare dalla consueta determinazione del prezzo di cessione delle aree comunali che, sulla base dell’adeguamento degli indici Istat previsti per legge, registrano un aumento dell’1,1% portano il costo delle aree in diritto di proprietà a 357 euro al mq, mentre quelle in diritto di superficie a 51,95 euro al mq.

Anche gli oneri di urbanizzazione vengono adeguati su base Istat, registrando un aumento dello 0,8%. Infine, sono stati anticipati altri due argomenti oggetto di votazione nel prossimo Consiglio relativi all’adeguamento, rispettivamente, del regolamento edilizio comunale e delle norme d’attuazione del Piano Regolatore: in entrambi i casi si tratta di modifiche formali per rendere i due documenti conformi alle novità apportate dal decreto “salva case” del Governo, successivamente convertito in legge.

