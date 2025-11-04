Mercoledì 22 ottobre il gruppo di studenti delle classi 4AR, 5AR Amministrazione, Finanza e Marketing e 4AC, 5AC Servizi Commerciali che, a partire dal precedente a.s., avevano aderito alla proposta formativa del corso “Territorio e impresa: la supply chain”, nell’ambito del progetto “Marconi. Insieme per il futuro” e realizzato grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale Scuola e Competenze 2021-2027”, hanno partecipato ad una giornata di esperienza culturale e di formazione didattica d’indirizzo tra le città di Arona e Novara.

Prima tappa del viaggio: Arona. L’affascinante località accoglie turisti e visitatori con il suggestivo panorama del Lago Maggiore, dominato dal famoso “San Carlone”, imponente statua di San Carlo Borromeo che sembra osservare, dall’alto delle sue dimensioni colossali, le persone che si godono una rasserenante passeggiata sul lungolago. Ma se l’innegabile attrattiva degli scorci lacustri ha permesso ai ragazzi di apprezzare le potenzialità turistiche dei luoghi, era la seconda parte della giornata, quella dedicata alla visita del centro logistico Amazon di Novara, a costituire il principale motivo d’interesse.

Accolti da tre guide e muniti dello speciale “Amazon Tours Visitor Badge” e di cuffie radio per l’insonorizzazione dai rumori ambientali, studenti ed insegnanti accompagnatori hanno seguito un percorso illustrativo che ha permesso di osservare dal vivo i processi di selezione, organizzazione, imballaggio e gestione delle merci, oltre ad interessanti spiegazioni sul funzionamento di macchinari ad alta tecnologia, automatizzati e supervisionati da uno o piùaddetti.

Molto importante anche l’attenzione che l’azienda riserva all’applicazione delle norme sulla sicurezza, requisito di professionalità e di garanzia per visitatori e personale in servizio, oltre che argomento di scottante attualità.

L’esperienza è stata giudicata da tutti noi ben organizzata, istruttiva e coinvolgente, senza dubbio ricca di spunti e di informazioni utili e motivanti per la nostra vita quotidiana ed il nostro futuro lavorativo.

Ilaria COLONNA- 4^AR Amministrazione, Finanza e Marketing