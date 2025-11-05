Tortona – Dopo il sequestro di 12 chilogrammi di hashish nello scorso mese di agosto, i Carabinieri della locale Compagnia hanno inferto un altro duro colpo alle locali piazze di spaccio, portando a termine il più importante sequestro di droga e di denaro contante sul territorio della giurisdizione.

Tutto nasce dai quotidiani servizi di controllo e prevenzione finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti operati incessantemente dai Carabinieri tortonesi, che nella circostanza hanno portato al deferimento di un pusher, irregolare sul territorio italiano, trovato in possesso di droga destinata al mercato illecito e deferito anche per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un servizio di vigilanza a Pontecurone, sono stati insospettiti da un uomo alla guida di SUV, poi risultato a noleggio, e lo hanno sottoposto a controllo, riscontrandone la presenza irregolare sul territorio italiano. Lo straniero, resosi conto che i Carabinieri avrebbero proceduto a ulteriori e più accurati controlli, ha tentato la fuga a piedi lungo i vicoli, riuscendo a fare perdere le proprie tracce. Nelle more delle ricerche, tutt’ora in corso, i Carabinieri hanno perquisito il veicolo, all’interno del quale hanno rinvenuto più di un chilo di cocaina e più di mezzo chilo di hashish, oltre a 150.000 euro in contanti ritenuti provento illecito dell’attività di spaccio al dettaglio, per un giro d’affari quantificabile in circa trecentomila euro sottratto alla criminalità.