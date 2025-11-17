Si preannuncia una serata culturale di alto livello con ingresso libero, quella in programma Venerdì prossimo, 21 novembre, al Circolo di Lettura di Tortona, in Corso Leoniero. Alle ore 21, infatti, presso il Salone del Circolo verrà presentato il nuovo libro (il 25esimo) del saggista tortonese Giacomo Maria Prati: “Saturno e l’orchidea. Da Costantino a Nanni Moretti”. Si tratta di un volume che raccogliere ventun saggi su vari argomenti culturali tra letteratura e arte, ma aldilà dei contenuti, (che quelli trattati da Giacomo non sono mai banali) la serata non vedrà presente soltanto l’autore, ma anche suo figlio Raimondo Maria Prati, pianista e compositore che arricchirà l’evento con letture e musiche al pianoforte.

E’ una delle prime volte in assoluto che il giovane tortonese si presenta al pubblico con sue le composizioni musicali che arricchiranno la serata e i testi del papà Giacomo. A presentare il tutto ci sarà anche lo scrittore tortonese Marco Candida.