I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia, nelle prime ore della mattina

di giovedì scorso, su richiesta di alcuni cittadini che avevano allertato il 112 N.U.E., sono intervenuti

nel centro storico di Oneglia, dove era stata segnalata una donna intenta a danneggiare la vetrina

di un’agenzia immobiliare; appena giunti sul posto i militari hanno effettivamente individuato una

donna, di origine straniera ed in stato di alterazione psico-fisica, sorpresa a scagliare contro la

vetrina del locale delle grosse e pesanti sfere di metallo; la stessa, immediatamente bloccata dagli

operanti, è stata trovata in possesso anche di una sacca contenente una mazza, due flaconi di alcool

etilico ed un accendino con i quali aveva intenzione di appiccare il fuoco alla vetrina, non riuscendovi

solo grazie all’arrivo dei militari che ne impedivano l’effettiva realizzazione. La donna veniva quindi

condotta presso i locali della locale Compagnia Carabinieri e, dopo gli accertamenti e gli

approfondimenti del caso, veniva dichiarata in stato di arresto per il reato di tentato incendio;

condotta presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in data odierna è stata tradotta

presso il Tribunale di Imperia che ne convalidava l’arresto prescrivendole la misura del divieto di

avvicinamento all’agenzia ed ai luoghi frequentati dalle persone offese.

Correlati