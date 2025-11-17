I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia, nelle prime ore della mattina
di giovedì scorso, su richiesta di alcuni cittadini che avevano allertato il 112 N.U.E., sono intervenuti
nel centro storico di Oneglia, dove era stata segnalata una donna intenta a danneggiare la vetrina
di un’agenzia immobiliare; appena giunti sul posto i militari hanno effettivamente individuato una
donna, di origine straniera ed in stato di alterazione psico-fisica, sorpresa a scagliare contro la
vetrina del locale delle grosse e pesanti sfere di metallo; la stessa, immediatamente bloccata dagli
operanti, è stata trovata in possesso anche di una sacca contenente una mazza, due flaconi di alcool
etilico ed un accendino con i quali aveva intenzione di appiccare il fuoco alla vetrina, non riuscendovi
solo grazie all’arrivo dei militari che ne impedivano l’effettiva realizzazione. La donna veniva quindi
condotta presso i locali della locale Compagnia Carabinieri e, dopo gli accertamenti e gli
approfondimenti del caso, veniva dichiarata in stato di arresto per il reato di tentato incendio;
condotta presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in data odierna è stata tradotta
presso il Tribunale di Imperia che ne convalidava l’arresto prescrivendole la misura del divieto di
avvicinamento all’agenzia ed ai luoghi frequentati dalle persone offese.
Imperia, danneggia e tenta di incendiare vetrina. Arrestata dai Carabinieri
I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Imperia, nelle prime ore della mattina