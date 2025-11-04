l prossimo venerdì 7 novembre, la città di Acqui Terme avrà l’onore di accogliere il Generale di Divisione Maurizio Fronda, attuale Comandante della Divisione “Acqui”, in visita ufficiale.

L’incontro rappresenta un momento di alto valore simbolico, volto a rinsaldare lo storico legame che unisce la città alla Divisione “Acqui”, testimone e protagonista di una delle pagine più nobili della storia italiana.

La visita del Generale Fronda nasce da una sua iniziativa personale, a conferma dell’attenzione e della stima che la Divisione “Acqui” continua a riservare alla comunità acquese, custode della memoria dei caduti di Cefalonia e Corfù, e dei valori di libertà e Resistenza che essi rappresentano.

Il Sindaco Danilo Rapetti ha espresso, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza, la profonda gratitudine per questo gesto di vicinanza:

«Accogliamo con sincero orgoglio la visita del Generale Fronda, che rafforza un vincolo identitario radicato nella nostra storia. La Divisione “Acqui” incarna valori di coraggio, democrazia e sacrificio, che la nostra città custodisce con profondo rispetto. Il ritorno del Comandante ad Acqui Terme testimonia quanto il legame tra la Divisione e la nostra comunità resti vivo e attuale».

Nel corso della giornata, il Generale Fronda, accompagnato dalle autorità civili e militari, parteciperà a una cerimonia presso il Monumento ai Caduti, dove sarà reso omaggio alla memoria dei militari della Divisione “Acqui” caduti a Cefalonia e Corfù nel settembre del 1943.

È inoltre previsto un incontro istituzionale presso il Consiglio Comunale, nel corso del quale verrà rinnovato simbolicamente il conferimento della cittadinanza onoraria alla Divisione “Acqui”, riconoscimento già attribuito negli anni passati e tuttora motivo di profondo orgoglio per la città.

Durante la visita, il Generale Fronda donerà ad Acqui Terme la bandiera della Divisione “Acqui”, che sarà collocata accanto al Monumento ai Caduti nel corso di una cerimonia solenne, a testimonianza del legame di fratellanza e riconoscenza che unisce le due realtà.

In prossimità della conclusione del suo mandato di comando, il Generale Fronda ha inoltre invitato il Sindaco Rapetti a partecipare alla cerimonia di avvicendamento al vertice della Divisione “Acqui”, che si terrà a Capua il prossimo 14 novembre.

La città di Acqui Terme rinnova così il proprio impegno nella custodia della memoria storica e nella promozione dei valori di libertà, democrazia e pace, che la Divisione “Acqui” continua a rappresentare con onore e dedizione.