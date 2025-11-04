Il Club del Mare di Diano Marina ha organizzato dal 31 ottobre al 2 novembre il Secondo Trofeo Vele d’Autunno per la Classe Optimist che ha visto la presenza di 95 giovani velisti provenienti sia dai circoli della zona che dall’estero. Le condizioni meteo delle tre giornate di regata, con vento sostenuto, hanno permesso di disputare otto prove per la Divisione A e sette per i più piccoli della Divisione B.

La classifica finale ha visto primeggiare nella Divisione A il nostro Giulio Giordano (Club del Mare), seguito al secondo posto da Andrea Bonvicini (Centro Vela Dervio) ed in terza posizione da Gabriele Burlando (Yacht Club Italiano). Nella divisione B la vittoria è andata Matilde Giannantonio (Orza Minore SSD), secondo posto per Riccardo Di Sisto (C.N. San Bartolomeo al Mare) e terzo piazzamento per Pietro Maria Botti (Orza Minore SSD).

Così Attilio Norzi, presidente del Club del Mare di Diano Marina: “Sono stati tre giorni impegnativi ma vedere tanti bimbi sorridenti e impegnati in questo bellissimo sport ripaga ogni fatica. Un ringraziamento va a tutti i ragazzi del nostro circolo che si sono prodigati per il buon andamento della manifestazione sia in mare che a terra ed ai nostri soci che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni.

Un grazie alla G.M. ed agli ormeggiatori del porto per l’importante supporto fornito ed infine un ringraziamento al Comitato di regata composto da Fulvio Parodi coadiuvato da Franco Lacqua, insieme ai nostri soci Alberto Mellano, Elisabetta Borghi, Manuela Lavecchia, Carla Ubaudi e Ivo Poma che hanno gestito al meglio condizioni non sempre facili permettendo ai regatanti di disputare ben otto prove e al C.d.P. composto da Enrico Pilla, Marta Pardini, Francesco Tanda e Francesca Quercini che si sono sobbarcati il compito di far rispettare il Regolamento”.

L’appuntamento ora è per il Trofeo Primavera 2026 che si terrà nel prossimo mese di marzo.