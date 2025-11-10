Sarà inaugurata sabato 15 novembre alle ore 16 presso la Biblioteca Civica di Tortona la prima mostra personale di Tania Silvani, artista autodidatta tortonese, dal titolo “Impressioni realistiche su carta”. L’esposizione, aperta dal 15 al 22 novembre dalle 16 alle 19, presenta una serie di opere realistiche, caratterizzate dalla rappresentazione di immagini prese dalla realtà e reinterpretate con la grafite.

L’artista trae ispirazione da immagini fotografiche emozionali, affidando al movimento dell‘acqua, o alle mani, o agli animali, sensazioni di trasporto, cura e protezione, oppure vitalità e bellezza, talvolta creando suggestive associazioni. Le opere si rivolgono ad una platea capace di cogliere l’aspetto creativo ed emozionale che un disegno può dare. La ricerca della perfezione è un tratto caratteristico dell’artista, che tuttavia tende a rimanere un passo indietro per lasciare la propria impronta personale. Ingresso libero.

