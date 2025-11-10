Sabato 15 novembre alle ore 10.30, alla presenza del Sindaco della Città di Ventimiglia On. Flavio Di Muro, del Presidente della Fondazione “Livio Casartelli-Ippolita Perraro” dott. Armando Bosio, della Presidente della Sezione Intemelia dell’IISL dott.ssa Isabella Berrino e della Coservatrice del MAR dott.ssa Daniela Gandolfi, verranno presentati al pubblico gli “Angoli morbidi” realizzati all’interno del percorso espositivo del Museo, grazie al contributo economico della Fondazione “Livio Casartelli-Ippolita Perrraro”. Formati da tre postazioni destinate ai visitatori più piccoli, i bimbi della prima infanzia e della scuola primaria, sono composte da divanetti, sgabelli, tavolini, piccole librerie, tappeti antitrauma, realizzati in materiali colorati e accattivanti e costituiranno delle oasi dedicate alla prima infanzia che potrà trovare nel Museo occasione di gioco e apprendimento, in dialogo con i reperti esposti (ceramiche, lapidi, statue, vetri, etc.), testimonianza degli antichi abitanti della città di Albintimilium. Un ulteriore traguardo per il Museo Rossi da sempre particolarmente attento alla formazione delle giovani generazioni e alle attività ludico-didattiche.

Per informazioni:

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi”

Via Verdi 41, 18039 Ventimiglia

tel. 0184.351181- museoventimiglia@gmail.com

www.marventimiglia.it