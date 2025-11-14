Nella mattinata di oggi, presso la Prefettura di Imperia, si è tenuto un primo incontro concernente gli aspetti di safety e security relativi alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Imperia Antonio Giaccari, hanno partecipato il Questore, dott. Andrea Nicola Lo Iacono, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Simone Martano, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Omar Salvini, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, Ing. Amedeo Pappalardo, il Comandante della Capitaneria di Porto, C.F. Luigi Cuciniello, nonché i referenti di Rai Festival, Rai Produzione TV e Rai Pubblicità.

Nel corso della riunione sono stati esaminati, in via preliminare, i profili disicurezza relativi allo svolgimento della manifestazione, e sono stati assunti i primi necessari raccordi operativi concernenti le misure da adottare in occasione dell’evento.