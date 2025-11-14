“Diano Castello ci ha fornito importanti novità sull’ex caserma Camandone, per la quale sembra ormai scongiurato il pericolo derivante dalla creazione di un CPR. (Centro per il Rimpatrio degli stranieri – ndr)” A dirlo é il presidente degli albergatori del Golfo Dianese Davide Trevia a margine di un convegno che si é tenuto ieri si è tenuta ieri pomeriggio insieme a sindaci e amministratori del Golfo.

Una riunione importante per varare una sinergia comune allo scopo di valorizzare turisticamente sempre più il Golfo Dianese attraverso obiettivi comuni in un mondo sempre più globalizzato.

Oltre alla scongiura di avere il CPR gli albergatori hanno ritenuto importante anche la notizia della partecipazione di Diano San Pietro a bandi per la messa in sicurezza della strada di collegamento con la stazione ferroviaria e le azioni intraprese dal Comune di Cervo per la valorizzazione del Borgo e del Parco del Ciapà cion una nuova area benessere.