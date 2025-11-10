Il Comune di Tortona ha organizzato per sabato 15 novembre in PIAZZA DUOMO dalle ore 9:00 alle ore 12:00 la “Giornata delle Forze Armate” e per questo motivo in quegli orari ha disposto l’istituzione temporanea del divieto di circolazione e sosta per tutti i veicoli eccetto quelli addetti alla manifestazione e con rimozione forzata di quelli in difetto su metà piazza limitatamente al blocco di stalli di sosta posti sul retro dell’edicola dei giornali.

Durante l’attuazione del suddetto provvedimento saranno attuati, in caso di necessità, le seguenti

ulteriori restrizioni o modifiche alla viabilità ordinaria:

divieto di circolazione per tutti i veicoli eccetto i residenti che si recano in Via Perosi per accedere a box a cortili interni. Deviazione del traffico alle seguenti intersezioni: C.so Leoniero – C.so Montebello.