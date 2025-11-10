A lanciare l’appello, nella giornata di ieri é stato il fratello Francesco Calia, questo il suo post, pubblicato anche sul profilo della sorella Valentina che dal fine ottobre non fa più post su Facebook

**************

Ciao amici, ho un appello importantissimo, da un paio di giorni siamo Stati contattati da amici di mia sorella Valentina Calia , che non avevano più sue notizie, dal numeri che io e la mia famiglia siamo in possesso risulta l’ultimo accesso a whatsapp al 25 ottobre alle ore 15:35, mia sorella vive sopra i social e a tutti i conoscenti è apparso strano questo suo distacco improvviso.. le persone che ci hanno contattato dicono che ultimamente sia in zona Milano… Noi della famiglia abbiamo già avvisato e fatto denuncia ai carabinieri della compagnia di Tortona, ma siamo molto in ansia per nostra sorella, vorremmo sapere se sta bene e quant’ altro, poi se la sua volontà è di stare lontana da noi prendiamo con molto dolore questa sua decisione ma almeno sappiamo che sta bene,

VI PREGO AIUTATECI NON SONO IL TIPO DI PERSONA CHE CHIEDE AIUTO MA ORA NON POSSO TACERE È MIA SORELLA

GRAZIE MILLE A CHI CI AIUTERÀ