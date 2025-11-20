Alessandria – Tutto ha inizio con una denuncia di furto di un motorino in una Stazione Carabinieri di Milano. Le indagini, svolte congiuntamente con i colleghi del comando di Alessandria Cristo portano, anche grazie alla geolocalizzazione del veicolo, all’interno di un cortile privato della città. I Carabinieri alessandrini monitorano l’area e individuano due uomini che si avvicinano al luogo dove si suppone trovarsi il motociclo rubato. I due, giunti a bordo di un’autovettura e di uno scooter, scaricano parti di ricambio di motocicli, avvolte da cellophane, all’interno di alcuni garage. L’immediato intervento della pattuglia permette di identificarli, di ritrovare il veicolo rubato e di scoprire la presenza di dieci garage in cui sono nascosti 39 motocicli, alcuni dei quali già accertato essere provento di furto, e decine di pezzi di ricambio la cui provenienza e destinazione è in corso di riscontro.

I Carabinieri sottopongono a sequestro i box e il loro contenuto, del valore stimato in oltre 50.000 euro, e denunciano i due per ricettazione e occupazione di edifici in concorso.