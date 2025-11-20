Giovedì 27 novembre alle ore 20 la Nova Arena della Cittadella dello Sport ospiterà la partita di basket Italia – Islanda, valida per le qualificazioni alla World Cup 2027, un evento storico per lo sport cittadino che Tortona festeggerà con un appuntamento fissato per il giorno precedente, mercoledì 26 novembre, quando avrà luogo il corteo delle associazioni sportive da via Emilia Nord a piazza Malaspina.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 16.30 dinnanzi a palazzo Guidobono, in piazza Arzano, dove si terrà l’esibizione musicale da parte degli allievi dell’Accademia San Matteo; alle 17 la partenza del corteo fino a piazza Duomo dove si fermerà per l’inno d’Italia a cura dell’Accademia Lorenzo Perosi; il corteo proseguirà quindi in via Emilia, fino all’incrocio con via Carducci per l’esibizione musicale de La Nota Blu; arrivo in piazza Malaspina per l’ultimo momento musicale da parte delle Officine Musicali Paolo Perduca.

“E’ con orgoglio che Tortona accoglie le Nazionali italiana e islandese – ha dichiarato l’Assessore allo Sport, Giordana Tramarin – in quello che per la nostra città rappresenta un evento unico e straordinario, reso possibile dalla nuova Cittadella dello Sport e dai grandi risultati che in questi anni ha raggiunto il Derthona Basket. Abbiamo pensato quindi di coinvolgere le realtà sportive del territorio in un corteo simbolico per dare il benvenuto agli atleti delle due squadre. La manifestazione sarà seguita e documentata anche dagli addetti alla comunicazione della Federazione Italiana Pallacanestro che ne daranno notizia sui canali social della FIP”.

In occasione della partita il Comune ha realizzato anche dei banner per i negozi cittadini da affiggere in vetrina, invitando ad allestire le vetrine a tema.

Correlati