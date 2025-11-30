Il Comune di Castelletto Monferrato presenta il calendario “Territorio è Cultura, Natale 2025”, una rassegna di eventi che, dal 5 al 21 dicembre, animerà il paese con iniziative dedicate alla cultura, alla tradizione e alla socialità. Un programma costruito in collaborazione con associazioni locali e realtà culturali del territorio, per offrire a residenti e visitatori un Natale ricco di occasioni di incontro.

Domenica 14 dicembre sarà la giornata clou della manifestazione. Dalle ore 8:30, in Piazza Astori, apriranno gli stand dei Mercatini di Natale, che proporranno artigianato, prodotti tipici locali e idee regalo, trasformando il centro del paese in un vero e proprio villaggio natalizio. Seguiranno la Camminata degli Auguri (ore 9:00), il Concerto “Le Note di Natale” (ore 15:30) e uno speciale Show Cooking (ore 17:30), iniziative pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Gli eventi prenderanno il via venerdì 5 dicembre con l’accensione delle luminarie natalizie e l’inaugurazione della mostra d’arte “Antico Egitto” di Chiara Galliano. Tra gli appuntamenti principali: la Santa Messa dell’Immacolata (7 dicembre), il convegno “Alle Origini della Civiltà: nuovi sguardi sull’Antico Egitto” (10 dicembre), lo spettacolo musicale e di cabaret “Decolors” (11 dicembre), la serata enogastronomica “Aspettando il Natale” e il Concerto di Natale dell’Accademia Monferrato (13 dicembre).

La rassegna proseguirà il 16 dicembre con il convegno “L’Intelligenza Artificiale al servizio del Cittadino” e si concluderà il 20 dicembre con la serata enogastronomica “La Polenta di Santa Claus”.

Il Comune di Castelletto Monferrato invita la cittadinanza e la stampa a partecipare alle iniziative, che confermano l’impegno dell’amministrazione nella valorizzazione del territorio e della sua identità culturale.