Il Centro Italiano Femminile ha compiuto 80 anni. La sfida di costruire il futuro – lanciata da un

gruppo di Donne nell’immediato dopoguerra – non ci lascia indifferenti, anzi ci conduce

sapientemente a “fare memoria” della storia di molte donne “ordinarie” eppure straordinarie, che

hanno favorito una svolta ed un cambiamento di mentalità, pur rimanendo semplicemente donne.

Grazie a queste Donne che ho desiderato ricordare in una pubblicazione – che sarà consegnata in

omaggio ai partecipanti all’evento del 3 dicembre, a Palatium Vetus – se oggi parliamo al

femminile, se sosteniamo ancora i valori cristiani ed i principi legati al rispetto dell’altro, se

progettiamo il futuro “con e non contro l’uomo”, se difendiamo la dignità della donna ed il valore

incommensurabile della famiglia. Un insieme di profili femminili (ma anche maschili: i Consulenti

ecclesiastici succedutisi nel tempo) attraverso i quali ho desiderato ripercorrere la storia facendo

memoria di personalità importanti per l’Associazione ma soprattutto per la mia vita. Con l’aiuto di

amiche (nipoti, pronipoti) sono giunta alle origini del C.I.F. alessandrino, là dove – per ragioni

anagrafiche – non sarei potuta arrivare, non avrei potuto comprendere che a pochi mesi di

distanza (giugno 1945) dalla costituzione del C.I.F. nazionale a Roma (Gennaio 1945) qui in

Alessandria e a ottobre 1945 a Tortona, l’entusiasmo, l’impegno, la concretezza di tante Donne

traducesse – non solo i principi statutari associativi – ma realizzasse concretamente opere

caritative e culturali a favore di una società sconvolta e impoverita dal conflitto mondiale. A 80

anni di distanza le rovine materiali del dopoguerra sono state sanate, a quelle morali invece se ne

sono aggiunte di nuove. Risulta quindi importante, se non necessario, l’impegno delle giovani

donne che, condividendo i principi dell’Associazione, nel loro ambito (familiare, lavorativo, sociale)

sappiano portare dentro la storia dell’oggi quel cambiamento reale guidato dall’ispirazione

cristiana capace di addolcire ogni gesto umano che promuova la dignità della persona, nel

superamento di logiche negative, finalizzato al miglioramento della vita di tutti.



Rosa Mazzarello Fenu