Un’azione caritatevole, che forse esula dai tradizionali interventi dei Vigili del Fuoco, ma come si fa a rifiutare la richiesta di una donna anziana, sola e senza nessuno che potesse aiutarla a recuperare i ricordi del marito e il materiale custodito nella soffitta dell’abitazione che la pensionata non poteva certo raggiungere?

Così i Vigili del Fuoco di Tortona hanno deciso di rispondere a questa richiesta di aiuto e sono intervenuti oggi pomeriggio, martedì 18 novembre, in un paese del Tortonese andando ad aiutare l’anziana. Si sono recati nella soffitta di casa e hanno recuperato il materiale custodito consegnandolo alla donna.

Come giornale abbiamo sempre sostenuto l’azione dei pompieri ed in particolare quelli di Tortona che si spendono come pochi per aiutare le persone in difficoltà, oggi anche con questi interventi caritatevoli che meritano un plauso.