Questa sera è stata inaugurata la nuova scritta luminosa di Cervo, collocata tra via Naviganti Cervesi e l’Aurelia, pensata per valorizzare l’ingresso del borgo e accogliere residenti e turisti. All’inaugurazione erano presenti numerosi cittadini, il sindaco Lina Cha con l’Amministrazione comunale e gli uffici.

L’installazione, progettata dall’architetto Diego Nigra, è stata concepita per avere un forte impatto visivo e diventare un simbolo immediatamente riconoscibile del paese. Il design richiama nello skyline il profilo del borgo, rendendo omaggio all’identità e alla bellezza di Cervo.

“Siamo molto felici di questa inaugurazione, immagine grandiosa ai nostri occhi, grande soddisfazione per l’Amministrazione e per tutti coloro che sono venuti numerosi per l’accensione – ha dichiarato il sindaco Lina Cha –. L’idea è nata dall’assessore Ettore Chiappori già nella scorsa legislatura. Nel tempo siamo riusciti a ritagliare le risorse necessarie, circa 20 mila euro. Il protagonista è lo skyline che riprende il profilo del nostro paese, di cui siamo molto fieri e che abbiamo richiamato in varie occasioni. La prima accensione luminosa in questo periodo che ci avvicina al Natale e poi seguiranno tanti altri eventi”.

L’assessore Ettore Chiappori ha aggiunto: “La realizzazione dell’opera ha richiesto una procedura complessa e numerose autorizzazioni, ma l’obiettivo è chiaro: rendere l’ingresso del borgo più accogliente e valorizzare l’immagine di Cervo, combinando arte, design e identità locale”.

La nuova scritta d’ingresso rappresenta così un segnale di accoglienza e orgoglio civico, confermando l’impegno del Comune nel promuovere il borgo come luogo di bellezza, cultura e turismo.