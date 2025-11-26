Casale Monferrato – Sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia e del Comando Stazione di Ottiglio un 32enne e un 33enne ritenuti responsabili di furto aggravato e ricettazione di mountain bike elettriche da un’azienda del territorio.

Tutto ha avuto inizio da una chiamata al 112 da parte di un imprenditore del settore delle due ruote, che ha attivato l’intervento dei Carabinieri su un allarme intrusione presso la ditta. Il tempestivo arrivo delle pattuglie ha permesso di attivare le ricerche della merce asportata e di intercettare nel vicino comune di Pontestura un furgone sospetto. Fermato e ispezionato dai Carabinieri, il veicolo ha rivelato al suo interno il bottino del furto appena compiuto dai due uomini a bordo: quattro mountain bike elettriche del valore di circa 20.000 euro. Oltre alla refurtiva, sul mezzo sono stati rinvenuti gli attrezzi da scasso utilizzati dai malfattori per accedere all’interno della ditta da cui hanno asportato le biciclette, immediatamente restituite al proprietario.

I due fermati, riconosciuti anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza, sono stati denunciati per furto aggravato e ricettazione.

Nella circostanza, su richiesta dei Carabinieri del Comando Compagnia, il Questore di Alessandria ha emesso nei confronti dei denunciati la misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nei comuni di Cereseto e Pontestura.

Durante gli accertamenti volti alla completa identificazione degli autori del furto, nei confronti del 32enne è emerso un decreto di espulsione del Prefetto con contestuale ordine del Questore di Verbania di lasciare il territorio italiano, motivo per cui è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito per direttissima.