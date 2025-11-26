Alessandria – Mercoledì 26 novembre, alle ore 15:30, il Comando Provinciale dei Carabinieri ospiterà la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate alla memoria del Maresciallo Piero Salvati.

L’iniziativa è promossa dalla famiglia Salvati, che ha costituito l’Associazione Borsa di Studio “Piero Salvati”, con il Comando Provinciale Carabinieri di Alessandria, il Comando della Compagnia di Tortona, la Sezione di Tortona dell’Associazione Nazionale Carabinieri e con la collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Alessandria.

Un contributo collettivo alle finalità del premio, la valorizzazione dei giovani studenti meritevoli della provincia legati in qualche modo al mondo dell’Arma dei Carabinieri.