L’Associazione AIDO – Gruppo intercomunale Casale Monferrato “Luisa Chiesa” ODV, in stretta collaborazione e con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, ha l’onore di invitare la cittadinanza ad un evento di grande importanza civica e sanitaria: il “pomeriggio informativo” dedicato al tema della donazione. Questo appuntamento si prefigge di illuminare le dinamiche e il significato profondo di un gesto che incarna i più alti valori di solidarietà e progresso scientifico.

L’incontro, intitolato “FAI CRESCERE IL SI’”, un invito diretto a una scelta consapevole e generosa, si terrà Domenica 23 Novembre 2025, alle ore 17:30.

La cornice scelta per ospitare un dibattito di tale rilievo è il salone Tartara di Casale Monferrato, un luogo che si presta perfettamente a veicolare un messaggio di partecipazione e condivisione comunitaria. L’iniziativa non è solo un momento informativo, ma un vero e proprio tavolo di confronto, essenziale per sradicare dubbi e false convinzioni che ancora circondano questo tema.

A testimonianza dell’elevato profilo dell’iniziativa, interverrà un insieme di relatori di indiscussa competenza. La presenza dell’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, sottolinea l’impegno concreto delle istituzioni regionali nel sostenere e promuovere la cultura della donazione come pilastro della sanità pubblica.

Al suo fianco, prenderà la parola il Dr. Filippo Poncina, figura chiave nel coordinamento delle attività di donazione. Il Dottore è il coordinatore e referente aziendale ASL AL per le Donazioni d’Organo e Tessuti, oltre a ricoprire il ruolo di coordinatore ospedaliero presso l’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato. Il suo intervento sarà cruciale per illustrare gli aspetti clinici, i protocolli operativi e la gestione etica del processo di donazione, garantendo trasparenza e rigore scientifico.

Il contributo diretto di AIDO sarà portato da Luana Ceruti, vicepresidente del Gruppo AIDO Casale, la quale condividerà la sua preziosa esperienza come Testimonial per la Donazione Organi, offrendo una prospettiva umana ed emozionale che arricchisce la discussione. A completare il quadro informativo, interverrà Simona Pasquariello, segretaria del Gruppo AIDO Casale, che fornirà dati, informazioni pratiche sull’iscrizione all’Associazione e sulle modalità attraverso cui ogni cittadino può esprimere la propria volontà.

Il Pomeriggio Informativo rappresenta un’opportunità non negoziabile per comprendere come la donazione d’organi non sia semplicemente un atto medico, ma una scelta etica e sociale che salva vite, offrendo una seconda possibilità a pazienti in condizioni critiche.

Il gruppo AIDO Casale vi invita e vi aspetta numerose e numerosi. Al termine del pomeriggio, un momento di chiusura e convivialità con un aperitivo, per ringraziare la cittadinanza e per favorire un ulteriore scambio di idee.