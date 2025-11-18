Una bella notizia che da lustro alla città di Tortona: il giovane Giovanni Bosio di 16 anni, già autore di strepitose prestazioni fra cui per tre volte consecutive Campione Italiano giovanile (nel 2023 in provincia di Treviso, lo scorso anno a Castelletto di Serravalle e sabato 4 gennaio 2025 a Follonica in provincia di Grosseto) é stato convocato nella nazionale per partecipare alla Coppa del Mondo di Ciclocross che si terrà in questo week end a Tabor nella Repubblica Ceca.

Giovanni difenderà i colori italiani correndo per la KTM Spada Brenta Bikers, mentre su strada correrà la prossima stagione nella Ciclistica Trevigliese dove farà strada e MTB specialità dove quest’anno ha ottenuto la medaglia d’argento ai massimi tornei di categoria.