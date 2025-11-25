Ieri sera, in Consiglio comunale a Torotna sono state discusse insieme, presentati dal Vicesindaco e Assessore al Bilancio Daniele Calore, le due variazioni al bilancio previsionale 2025. Nel complesso il grosso delle variazioni sul 2025 riguardavano interventi relativi alle opere pubbliche: 45 mila euro per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e 52 mila per l’acquisto di nuovi apparecchi (circa 150 nuovi punti luce); 50 mila euro per la manutenzione e sostituzione dei box del Canile Municipale; 63 mila per l’intervento di manutenzione presso il cavalcavia di corso Alessandria, intervento attualmente in corso dopo che la scorsa estate un mezzo pesante aveva danneggiato la struttura (successivamente la somma dovrebbe essere rimborsata dall’assicurazione); 20 mila euro per manutenzioni stradali. Altre voci significative: 100 mila euro per le spese di personale a seguito degli adeguamenti contrattuali nazionali; 50 mila euro da contributi da privato per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici sportivi (che saranno individuati più avanti); 60 mila euro per la salvaguardia e messa in sicurezza dei pozzi di proprietà comunale in adempimento ad una recente legge nazionale.

Altre variazioni riguardano l’annualità 2026 con la previsione di un contributo statale di 580 mila euro per l’efficientamento energetico di immobili comunali e di 300 mila euro nel 2027 per la ristrutturazione della Caserma dei Carabinieri. Le variazioni sono state approvate con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione.

