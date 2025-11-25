Alessandria – Come ogni anno, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, l’Arma dei Carabinieri aderisce all’iniziativa “Orange the World”, la campagna di sensibilizzazione per dire NO alla violenza contro le donne, promossa dalle Nazioni Unite e sostenuta dal Soroptimist International.

Grazie alla collaborazione tra il Soroptimist International d’Italia e l’Arma dei Carabinieri, nel corso della giornata vengono illuminate di arancione tutte le altre caserme sul territorio nazionale, come il Comando Provinciale di Alessandria.

Presso la Caserma “Scapaccino”, il Soroptimist alessandrino ha contribuito a realizzare, nell’ambito del progetto “Una stanza tutta per sé”, la “stanza per le audizioni protette” inaugurata il 21 novembre 2019, in occasione della ricorrenza della “Virgo Fidelis”, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

Questa di Alessandria – come le altre “stanze” realizzate dal Soroptimist nelle nostre sedi di Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona – rappresenta un luogo in cui le donne vittime di violenza possono trovare accoglienza in un ambiente informale gestito da personale specificatamente formato.

Quest’anno, i Carabinieri di Alessandria, grazie anche al supporto dell’associazione “Memorial Cristian Zucconi” – nata dall’iniziativa di un nostro Brigadiere per promuovere azioni di supporto alla comunità in memoria del figlio – hanno voluto restaurare e dipingere di arancio una delle panchine presenti in piazza Vittorio Veneto, la “Panchina arancione”, fra la sede del Comando Provinciale, la Biblioteca Civica e le Scuole, affinché possa simbolicamente rappresentare, ogni giorno e non solo il 25 novembre, un monito al rispetto della persona e delle donne in particolare, per creare una coscienza collettiva consapevole e attenta sul tema.