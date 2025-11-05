Novi Ligure – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, i Carabinieri hanno preso parte alle iniziative commemorative che hanno visto la partecipazione delle istituzioni e della cittadinanza presso i giardini pubblici. Studenti, associazioni combattentistiche e d’arma, personale in servizio e in congedo hanno assistito con partecipe emozione al momento solenne dell’alzabandiera, seguito dalle parole del Sindaco sul tema dell’Unità Nazionale e della professoressa Borsano agli studenti presenti in qualità di fruitori dei valori ricordati nella circostanza.

Lungo le vie del centro, le uniformi dei Carabinieri hanno decorato come da tradizione le vetrine di alcuni negozi coordinati dalla responsabile dell’associazione “Novi nel Cuore”, Ersilia Repetto. I commercianti hanno esposto uniformi e buffetterie militari a testimonianza dell’importanza del legame tra la cittadinanza e coloro che quotidianamente garantiscono la sicurezza dentro e fuori dai confini nazionali.